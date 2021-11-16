{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев победил Зверева и одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP

Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6)
Даниил Медведев EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

ТАСС, 16 ноября. Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

На эту тему
Рублев победил Циципаса в матче первого тура Итогового турнира ATP
Рублев победил Циципаса в матче первого тура Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу Медведева. Он выступает на турнире под вторым номером посева, Зверев - под третьим.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Медведев вышел на первое место в группе, у него две победы в двух матчах. Вместе с Медведевым и Зверевым в одной группе выступают представитель Польши Хуберт Хуркач (7) и итальянец Маттео Берреттини (6). В другом квартете соревнуются серб Новак Джокович (1), грек Стефанос Циципас (4), россиянин Андрей Рублев (5) и норвежец Каспер Рууд (8).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Звереву 24 года, он занимает третье место в мировом рейтинге, в его активе 18 титулов под эгидой ATP. Лучший результат спортсмена на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль в одиночном разряде.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

Теги
Итоговый турнир ATPATPМедведев, Даниил Сергеевич
Летние олимпийские виды спорта
Юсуп Абдусаламов стал главным тренером сборной Румынии по вольной борьбе
Ранее специалист работал с командой Польши
Читать полностью