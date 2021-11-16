Медведев победил Зверева и одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу Медведева. Он выступает на турнире под вторым номером посева, Зверев - под третьим.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Медведев вышел на первое место в группе, у него две победы в двух матчах. Вместе с Медведевым и Зверевым в одной группе выступают представитель Польши Хуберт Хуркач (7) и итальянец Маттео Берреттини (6). В другом квартете соревнуются серб Новак Джокович (1), грек Стефанос Циципас (4), россиянин Андрей Рублев (5) и норвежец Каспер Рууд (8).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Звереву 24 года, он занимает третье место в мировом рейтинге, в его активе 18 титулов под эгидой ATP. Лучший результат спортсмена на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль в одиночном разряде.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.