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Берреттини снялся с Итогового турнира ATP, его место займет Синнер

В понедельник итальянский теннисист снялся с матча против Александра Зверева из-за травмы
Маттео Берреттини EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Маттео Берреттини
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 16 ноября. Итальянец Маттео Берреттини не сможет продолжить участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В понедельник Берреттини досрочно завершил матч против представителя Германии Александра Зверева. Итальянец вызвал на корт врача, однако процедуры не помогли ему вернуться в игру. Место Берреттини на турнире займет его соотечественник Янник Синнер.

Во вторник Синнер сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

За последние 25 лет это 14-й случай, когда участника турнира заменяет запасной претендент. В последний раз такое случилось в 2017 году, вместо испанца Рафаэля Надаля, уступившего в матче первого тура бельгийцу Давиду Гоффену, следующие встречи доиграл другой представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Берретини и Зверев попали в одну группу с россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хуркачем. В другом квартете соревнуются серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

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