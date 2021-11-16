Хоккеист "Спартака" Широков не смог сыграть с "Ак Барсом" из-за микротравмы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Нападающий и капитан московского "Спартака" Сергей Широков не смог принять участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом" из-за микротравмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

Во вторник "Спартак" проиграл "Ак Барсу" со счетом 0:1.

"Позавчера выяснилось, что у него микротравма. Никто не будет форсировать его подготовку, и главное, чтобы он был готов к игре на 100%. Конечно, его в атаке не хватало", - сказал Миронов.

"Хорошая игра, было видно, что после перерыва ребята соскучились по хоккею, играли с большим желанием. Игра выдалась скоростной, силовой, интенсивной, проанализируем ее", - добавил он.

Следующий матч "Спартак" проведет дома 18 ноября с "Барысом".