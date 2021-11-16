Всероссийский день самбо отметили в 100 городах страны

Празднования прошли во вторник в 72 регионах России в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"В этом году главной темой празднований Всероссийского дня самбо стало признание нашего вида спорта международным олимпийским движением, мы много лет шли к этому, - сказал Елисеев. - Всероссийский день самбо в нашей стране начал праздноваться с 2008 года, с момента празднования этого дня на Красной площади в Москве. На следующий год этот праздник прошел уже в 50 городах России, сейчас это число дошло до 100".

Глава федерации также сообщил, что на праздничные мероприятия были наложены ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. "К сожалению, ситуация с пандемией нас пока не отпускает, поэтому возможности собраться всем вместе и отметить этот праздник на центральной площадке в Москве, как это происходило в прошлые годы, у нас пока нет, - рассказал он. - Тем не менее с учетом всех требований Роспотребназдора нам все-таки удалось провести ряд знаковых мероприятий, и центральным стала научно-практическая конференция в РГУФК (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма - прим. ТАСС)".

Всероссийский день самбо отмечается 16 ноября. В июле 2021 года на сессии МОК FIAS получила постоянное признание. Впервые о намерении самбо войти в программу Олимпийских игр было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.