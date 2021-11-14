Глава Международной федерации самбо уверен, что внимание к виду спорта будет только расти

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Внимание к крупным международным турнирам по самбо будет расти с каждым годом в связи с признанием вида спорта Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое мнение высказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, комментарий которого ТАСС предоставлен пресс-службой организации.

Чемпионат мира проходил в Ташкенте с 11 по 14 ноября. Российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Второе место заняли самбисты из Узбекистана (3-5-3), третье - белорусы (3-0-5). В июле 2020 года FIAS получила полноценное признание МОК.

"Этот чемпионат был богат на сенсации, медали были завоеваны представителями 22 стран. Также хочу поздравить сборную Белоруссии, поднявшуюся на первое место в командном зачете среди женщин. В этом году к чемпионату мира по самбо было приковано повышенное внимание, ведь впервые FIAS выступала в качестве полноправного члена олимпийской семьи, получившей постоянное признание Международного олимпийского комитета. Уверен, что внимание к нашему виду спорта будет расти год от года, а вместе с ним - профессиональное мастерство спортсменов во всем мире", - отметил Шестаков.

Следующий чемпионат мира состоится в Ашхабаде в 2022 году.