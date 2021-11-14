Елисеев: российские самбисты столкнулись с жесткой конкуренцией на чемпионате мира

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по самбо столкнулась с жесткой конкуренцией на чемпионате мира, завершившемся в Ташкенте, а женская команда страны даже не вошла в первую тройку. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации самбо, вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев.

Российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Второе место заняли самбисты из Узбекистана (3-5-3), третье - белорусы (3-0-5).

"Сегодня можно говорить о том, что конкуренция серьезно выросла, - рассказал Елисеев. - Мы вступили в международную олимпийскую семью, количество весовых категорий сократилось, в одной категории стало больше спортсменов. Из всего этого нужно делать выводы, конкуренция будет еще мощнее, а значит, будет нужно перестраивать тренировочный процесс".

Елисеев отметил, что в некоторых весовых категориях спортсмены переоценили свои силы: "Некоторые спортсмены переоценили свои силы, а женская команда даже не смогла войти в первую тройку. В ближайшее время проведем серьезный разбор итогов чемпионата мира".

Сборная России выиграла медальный зачет в спортивном самбо и боевом самбо. В женском самбо россиянки стали лишь пятыми.