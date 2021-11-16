Галактионов отметил поддержку болельщиков в матче молодежных сборных России и Испании

ТАСС, 16 ноября. Футболисты сборной России чувствовали поддержку болельщиков в матче шестого тура отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы (игроки не старше 21 года) против испанцев. Об этом на пресс-конференции рассказал старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Во вторник россияне в Химках обыграли команду Испании со счетом 1:0.

"Очень приятно, что даже с учетом ситуации с коронавирусом болельщики пришли нас поддержать, - сказал Галактионов. - Несмотря на небольшое количество болельщиков, поддержка чувствовалась. Спасибо им огромное, для нас это очень важно".

"Очень важно, что команда правильно реагирует на определенные действия, нас не затягивает в определенный хаос, команда сбалансирована. Есть группа игроков, которые могут подсказать. Для нас было понятно, что организация инициативы будет на уровне в этой игре", - добавил Галактионов.

Сборные России и Испании выступают в группе C с командами Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков после шести матчей. Столько же в активе у испанцев, они опережают сборную России по результатам личных встреч, в первом туре испанские футболисты победили россиян со счетом 4:1. На третьей позиции расположилась команда Словакии (9 очков, 6 игр), за ней идут сборные Северной Ирландии (6 очков, 5 игр), Литвы (3 очка, 6 игр) и Мальты (3 очка, 5 игр).

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители групп и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.