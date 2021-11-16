Молодежная сборная России обыграла испанцев в квалификации чемпионата Европы по футболу

Гол забил нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин (60-я минута), для которого этот мяч стал третьим в текущем отборочном цикле.

ХИМКИ /Московская область/, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 1:0 победила команду Испании в матче шестого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в подмосковных Химках.

ТЮ-КА-ВИН! Забил спустя 2 минуты после выхода на замену. В ворота одной из сильнейших молодежек мира! А может именно этого парня нам не хватило в Сплите? pic.twitter.com/cxdQSRyhT6

Сборные России и Испании выступают в группе C с командами Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков после шести матчей. Столько же у испанцев, они опережают сборную России по результатам личных встреч, в первом туре испанские футболисты победили россиян со счетом 4:1. На третьей позиции расположилась команда Словакии (9 очков, 6 игр), за ней идут сборные Северной Ирландии (6 очков, 5 игр), Литвы (3 очка, 6 игр) и Мальты (3 очка, 5 игр).

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители групп и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировались на Игры. В последний раз отечественная команда играла на Олимпиаде в 1988 году, тогда сборная СССР завоевала золотые медали.