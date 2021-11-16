Тренер "Ак Барса" Квартальнов заявил, что его беспокоит логистика перед матчем КХЛ в Дубае

Игра состоится в Дубае 3 декабря.

"Единственное, что смущает в этой ситуации, это логистика, поскольку предстоит лететь пять-шесть часов. Также было, когда мы ездили играть в Давос (в конце декабря 2019 года "Ак Барс" в Швейцарии проводил вынесенный матч с уфимским "Салаватом Юлаевым" - прим. ТАСС). Возможно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве. Но лига так решила, мы ей подчиняемся и знали об этом заранее", - сказал Квартальнов.

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием братиславского "Слована", рижского "Динамо", московского ЦСКА и петербургского СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне планировалось проведение игры в Иерусалиме, но она не состоялась из-за пандемии коронавируса.