КХЛ дебютирует в Эмиратах. "Авангард" и "Ак Барс" сыграют в Дубае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится в Дубае (ОАЭ) 3 декабря. Встреча будет приурочена ко Дню России на выставке "Экспо-2020".
В ОАЭ пройдет матч регулярного чемпионата между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в рамках KHL World Games. Игра состоится на "Кока-Кола - Арене" - многофункциональном крытом комплексе, который вмещает 17 тыс. зрителей, а во время хоккейных матчей - 12 тыс.
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лед будет залит за неделю до матча. "Знаю, что Александр Крылов (председатель совета директоров "Авангарда" - прим. ТАСС) подписал бумаги для создания площадки. "Кока-Кола - Арена" вмещает 12 тыс. зрителей, но в связи с нынешней ситуацией разрешено посещение 7,3 тыс. человек. Надеюсь, что будет 100-процентная заполняемость", - сказал Морозов на презентации проекта.
Большую роль в организации матча с российской стороны играл "Авангард". Еще 1 октября в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" Крылов сообщил о возможности проведения игры с "Ак Барсом" в случае готовности в ОАЭ инфраструктуры. "Когда к нам обратился Морозов, мы сразу для себя определили, что это мероприятие должно быть окупаемым. Мы искали возможности, чтобы покрыть затраты, и для того, чтобы показать Россию на льду, мы пригласили выступить фигуристов", - рассказал Крылов.
С 3 по 5 декабря на "Экспо" пройдет Dubai Ice Show. 3 декабря состоится матч, а 4-5-го - ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Спящая красавица", где одну из главных ролей исполнит победительница Игр в Пхенчхане в одиночном катании Алина Загитова.
Неоднозначный опыт
Со стороны ОАЭ меморандум о проведении матча подписали представители департамента туризма Дубая и спортивного совета города. В августе 2018 года член совета директоров КХЛ Александр Медведев рассказал о возможном появлении в лиге клуба из Дубая, а в феврале следующего года это допустил глава хоккейной лиги ОАЭ Владимир Бурдун.
"У нас есть необходимая для этого инфраструктура, не вижу каких-либо причин, почему в Дубае нельзя создать клуб КХЛ, - заявил перед подписанием меморандума генеральный секретарь спортивного совета Дубая Саид Хареб. - Дубай является домом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России. Хоккей - один из самых популярных видов спорта, это миллионы болельщиков по всему миру, в том числе в Дубае, и мы с нетерпением ждем трех дней грандиозных мероприятий и развлечений на льду в декабре этого года".
Крылов отметил, что лига сконцентрирована на проведении предстоящего матча и пока всерьез не обсуждает возможность участия клуба из Дубая. "Посмотрим на интерес к этому событию в Дубае, после чего будем принимать такие решения", - сказал Крылов.
KHL World Games - серия игр регулярного чемпионата КХЛ, проходящих за рубежом в целях популяризации лиги. Впервые матчи прошли в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе, куда приезжали СКА, ЦСКА, рижское "Динамо" и выступавший тогда в КХЛ словацкий "Слован". В 2020 году вынесенный матч не проводился из-за пандемии коронавируса.
Лига также проводила матчи в городах, не являющихся базовыми для клубов КХЛ. В частности, в октябре 2018 года хельсинкский "Йокерит" принимал "Спартак" в Таллине. Но это была игры не в рамках проекта KHL World Games.