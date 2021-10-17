КХЛ дебютирует в Эмиратах. "Авангард" и "Ак Барс" сыграют в Дубае

В ОАЭ пройдет матч регулярного чемпионата между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" в рамках KHL World Games. Игра состоится на "Кока-Кола - Арене" - многофункциональном крытом комплексе, который вмещает 17 тыс. зрителей, а во время хоккейных матчей - 12 тыс.

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лед будет залит за неделю до матча. "Знаю, что Александр Крылов (председатель совета директоров "Авангарда" - прим. ТАСС) подписал бумаги для создания площадки. "Кока-Кола - Арена" вмещает 12 тыс. зрителей, но в связи с нынешней ситуацией разрешено посещение 7,3 тыс. человек. Надеюсь, что будет 100-процентная заполняемость", - сказал Морозов на презентации проекта.

Большую роль в организации матча с российской стороны играл "Авангард". Еще 1 октября в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" Крылов сообщил о возможности проведения игры с "Ак Барсом" в случае готовности в ОАЭ инфраструктуры. "Когда к нам обратился Морозов, мы сразу для себя определили, что это мероприятие должно быть окупаемым. Мы искали возможности, чтобы покрыть затраты, и для того, чтобы показать Россию на льду, мы пригласили выступить фигуристов", - рассказал Крылов.

С 3 по 5 декабря на "Экспо" пройдет Dubai Ice Show. 3 декабря состоится матч, а 4-5-го - ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Спящая красавица", где одну из главных ролей исполнит победительница Игр в Пхенчхане в одиночном катании Алина Загитова.

Неоднозначный опыт

Со стороны ОАЭ меморандум о проведении матча подписали представители департамента туризма Дубая и спортивного совета города. В августе 2018 года член совета директоров КХЛ Александр Медведев рассказал о возможном появлении в лиге клуба из Дубая, а в феврале следующего года это допустил глава хоккейной лиги ОАЭ Владимир Бурдун.