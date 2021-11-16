Де ла Фуэнте: погода сказалась на игре молодежной сборной Испании в матче с россиянами

ТАСС, 16 ноября. Погодные условия сказались на игре сборной Испании по футболу в матче шестого тура отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы (игроки не старше 21 года) против россиян. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер молодежной команды Испании Луис де ла Фуэнте.

Во вторник испанцы уступили россиянам со счетом 0:1. Встреча прошла на "Арене-Химки".

"Вы знаете, было очень тяжело, мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледеневшим, - сказал де ла Фуэнте. - Но мы старались, и я думаю, что мы смогли показать и тот стиль игры, который мы планировали, и ту идею игры, которая у нас есть. Против нас выступал серьезный и сильный соперник, даже самый сильный в группе. К тому же ваши игроки умеют лучше адаптироваться к таким условиям, из чего выходит результат, который получился".

"Мы не смогли выступить на том уровне, на котором привыкли выступать. Но я точно знаю, что наши игроки выложились на все 100%, оставили все силы на поле. Действительно, неблагоприятные условия сказались на нашей игре. Но, с другой стороны, погода в какой-то степени служит оправданием, всегда приходится с чем-то бороться. Сборная России сумела лучше приспособиться к условиям и показать себя в этих условиях", - добавил специалист.

Сборные России и Испании выступают в группе C с командами Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Испанская команда сохранила первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков после шести матчей. Столько же у россиян, они уступают команде Испании по результатам личных встреч, в первом туре испанские футболисты победили сборную России со счетом 4:1. На третьей позиции расположилась команда Словакии (9 очков, 6 игр), за ней идут сборные Северной Ирландии (6 очков, 5 игр), Литвы (3 очка, 6 игр) и Мальты (3 очка, 5 игр).

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители групп и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.