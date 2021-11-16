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КХЛ

Хоккеист "Спартака" Дроздов назвал обидным поражение от "Ак Барса"

Красно-белые уступили со счетом 0:1

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Спартак" не реализовал много моментов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса" и обидно проиграл. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Иван Дроздов.

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"Спартак" уступил "Ак Барсу" со счетом 0:1.

"Поражение выдалось обидным, много моментов не реализовали, но сейчас проанализируем эту игру. Забыли, надо выигрывать следующий матч", - сказал Дроздов.

Следующий матч "Спартак" проведет 18 ноября с "Барысом".

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