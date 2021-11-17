Контавейт и Мугуруса сыграют в финале Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Контавейт, которая посеяна на турнире под восьмым номером. Саккари имела четвертый номер посева.

В финале Итогового турнира WTA Контавейт сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (6). Они уже встречались на групповом этапе, со счетом 6:4, 6:4 победу одержала испанская теннисистка.

Контавейт 25 лет, она занимает восьмое место в мировом рейтинге и имеет в активе четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2020 году. Мугурусе 28 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA, в ее активе девять выигранных титулов. Испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017), в сентябре 2017 года она стала первой ракеткой мира и пробыла на вершине рейтинга четыре недели.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.