Передача Свечникова помогла "Каролине" победить "Вегас" в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе "Каролины" отметились Тони Деанджело (12-я минута), Себастьян Ахо (20), Сет Джарвис (42), Винсент Трочек (54). У "Вегаса" отличились Бретт Хауден (23) и Ши Теодор (25).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу, в его активе 18 очков (семь шайб + 11 передач) в нынешнем сезоне. Форвард "Вегаса" Евгений Дадонов не отличился результативными действиями.

"Каролина" располагается на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 24 очками в активе. "Вегас" прервал трехматчевую победную серию и занимает пятую строчку в таблице Тихоокеанского дивизиона с 18 очками в активе. В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Анахаймом" 19 ноября, "Вегас" в этот же день примет "Детройт".

В другом матче игрового дня "Анахайм" дома в овертайме обыграл "Вашингтон" со счетом 3:2.