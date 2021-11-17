{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Передача Свечникова помогла "Каролине" победить "Вегас" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Каролины"
Андрей Свечников ("Каролина") AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников ("Каролина")
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 17 ноября. "Каролина" победила "Вегас" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На эту тему
Пас Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ
Пас Панарина и 31 сейв Шестеркина помогли "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

Заброшенными шайбами в составе "Каролины" отметились Тони Деанджело (12-я минута), Себастьян Ахо (20), Сет Джарвис (42), Винсент Трочек (54). У "Вегаса" отличились Бретт Хауден (23) и Ши Теодор (25).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу, в его активе 18 очков (семь шайб + 11 передач) в нынешнем сезоне. Форвард "Вегаса" Евгений Дадонов не отличился результативными действиями.

"Каролина" располагается на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона с 24 очками в активе. "Вегас" прервал трехматчевую победную серию и занимает пятую строчку в таблице Тихоокеанского дивизиона с 18 очками в активе. В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Анахаймом" 19 ноября, "Вегас" в этот же день примет "Детройт".

В другом матче игрового дня "Анахайм" дома в овертайме обыграл "Вашингтон" со счетом 3:2.

Теги
НХЛ
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Проект многофункционального комплекса Дворца дзюдо в Екатеринбурге прошел госэкспертизу
Проект получил положительное заключение
Читать полностью