{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Киберспорт

Киберспортивную команду Team Spirit номинировали на премию The Game Awards

В номинации "Лучший киберспортсмен" представлен Магомед Халилов
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 17 ноября. Российская команда Team Spirit по Dota 2 претендует на звание лучшей киберспортивной команды на ежегодной премии The Game Awards. Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.

На эту тему
Smells like Team Spirit. Как российский киберспорт добился самой значимой победы в истории
Smells like Team Spirit.

В номинации "Лучший киберспортсмен" за приз поборется игрок Team Spirit Магомед Халилов, в категории "Лучший киберспортивный тренер" представлен наставник Team Spirit Айрат Газиев.

Победителей выявят по результатам онлайн-голосования. Церемония вручения наград состоится 10 декабря в 04:00 мск в Лос-Анджелесе.

17 октября игроки Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте. В гранд-финале команда обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Теги
Киберспорт
Зимние олимпийские виды спорта
Лыжники из 19 стран выступят на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле
Соревнования пройдут с 19 по 21 ноября
Читать полностью