Киберспортивную команду Team Spirit номинировали на премию The Game Awards

ТАСС, 17 ноября. Российская команда Team Spirit по Dota 2 претендует на звание лучшей киберспортивной команды на ежегодной премии The Game Awards. Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.

Как российский киберспорт добился самой значимой победы в истории

Smells like Team Spirit. Как российский киберспорт добился самой значимой победы в истории

На эту тему

В номинации "Лучший киберспортсмен" за приз поборется игрок Team Spirit Магомед Халилов, в категории "Лучший киберспортивный тренер" представлен наставник Team Spirit Айрат Газиев.

Победителей выявят по результатам онлайн-голосования. Церемония вручения наград состоится 10 декабря в 04:00 мск в Лос-Анджелесе.

17 октября игроки Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте. В гранд-финале команда обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".