Smells like Team Spirit. Как российский киберспорт добился самой значимой победы в истории

В воскресенье в столице Румынии завершился десятый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 — The International, призовой фонд которого составил рекордные для киберспорта $40 млн. Триумфатором сенсационно стала команда из России Team Spirit, переигравшая в гранд-финале казавшийся неуязвимым коллектив из Китая PSG LGD.
Dota 2 — это командная ролевая игра с элементами тактико-стратегических действий. Перед стартом матча игрокам предоставлен выбор из 120 героев с различными способностями. Каждая команда может взять себе только пять героев, а также запретить сопернику семь персонажей для выбора. Dota 2 часто сравнивают с шахматами, поскольку для победы нужны не только реакция и скорость в нажатии кнопок, но и стратегическое мышление для правильного выстраивания игры.
The International является крупнейшим турниром в киберспорте. Впервые он проводился в 2011 году, тогда победу одержала украинская команда Natus Vincere, заработав $1 млн. Впоследствии The International проходил ежегодно, а начиная с 2013 года часть призового фонда стала формироваться через краудфандинг. Простые пользователи игры получали возможность купить специальный набор бонусов ("компендиум"), а часть средств от продаж увеличивала денежное вознаграждение за победу. Такая система позволяет регулярно обновлять рекорды призовых фондов во всем киберспорте.
До триумфа в Бухаресте лучшим результатом российских команд были шестые места, в разное время этого добивались команды Moscow Five и Virtus Pro. При этом на остальных крупных турнирах коллективы из России добивались самых значимых высот, но главная цель продолжала оставаться недосягаемой. Все изменилось ровно в тот момент, когда победы ожидали меньше всего.
Турнир в статусе "темной лошадки"
Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) подходила к турниру в качестве аутсайдера, для которого попадание в первую восьмерку стало бы невероятным успехом. Только один из пяти игроков имел опыт выступления на The International — капитан команды и самый возрастной игрок, 23-летний Ярослав Найденов, занявший восьмое место в 2017 году в составе Team Empire. Остальные игроки лишь раз выступали на сцене крупного турнира — в июне российская команда заняла восьмое место на турнире категории "мейджор" в Киеве, заработав $12 500. На The International в Бухаресте Team Spirit со скрипом отобралась через региональную квалификацию, где уступала в финале со счетом 1:2 Team Empire, но сумела отыграться и пройти в основную стадию турнира.
Первый игровой день группового этапа не прибавил уверенности российской команде — Team Spirit уступила в стартовых матчах PSG LGD и европейской организации Team Secret, занявшей в итоге третье место. Однако Найденов и тренер команды Айрат Газиев (Silent) быстро сделали правильные выводы из поражений и проделали необходимую работу над ошибками, что позволило российскому коллективу обыграть прямых конкурентов в последующие дни и выйти в верхнюю сетку плей-офф.
Плей-офф The International играется в формате double-elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). В первом раунде верхней сетки Team Spirit вышла на именитых соперников из Китая Invictus Gaming, считавшихся одними из фаворитов турнира. К удивлению многих болельщиков, российская команда сумела навязать борьбу китайским звездам, но к концу матча сказалась неопытность. Проиграв со счетом 1:2, Team Spirit опустилась в нижнюю сетку, где права на ошибку уже не было.
Путь к первой российской победе
Оказавшись в нижней сетке, Team Spirit не только справилась с волнением, но и поверила в свои силы еще больше. Уверенно разгромив оппонентов из Южной Азии команду Fnatic (2:0), российский коллектив встретился с действующими на тот момент двукратными победителями The International — европейской организацией OG. Несмотря на неудовлетворительные результаты по ходу сезона, OG продолжала оставаться одним из главных претендентов на победу. В свою очередь, игроки из Team Spirit, казалось, уже выполнили свою задачу-максимум, и поражение от чемпионов не должно было стать для них разочарованием. Так думали все, кроме самой Team Spirit.
Покатушки заказывали?— Dota 2 Maincast (@dota2mc_ru) October 15, 2021
https://t.co/AHLWqvIZ08#Maincast #Dota2 #TI10 pic.twitter.com/DPnuWapWAN
Российская команда без малейших шансов разгромила двукратных чемпионов мира из OG (2:0) и прошла дальше по нижней сетке, где встретилась с соотечественниками из Virtus Pro. И вновь Team Spirit играла в статусе аутсайдеров. Организация не побеждала Virtus Pro на протяжении шести лет, но в этот раз статистика не сыграла в пользу более опытных игроков. "Медведи" (прозвище Virtus Pro) не смогли остановить Team Spirit на пути к главному трофею — чемпионскому "аегису". Уже после игры Илья Мулярчук заявил, что матч с Virtus Pro (2:1) стал одним из самых сложных на турнире.
Medusa не выползла...@Team__Spirit забирает первую карту!#Maincast #Dota2 #TI10 pic.twitter.com/DRj2MT9i00— Dota 2 Maincast (@dota2mc_ru) October 15, 2021
После победы над соотечественниками Team Spirit вновь вышла на китайцев из Invictus Gaming, которые уступили Team Secret во втором раунде верхней сетки. Реванш оказался ярким, сомнений в том, кто сильнейшая команда в этой паре, не осталось ни у кого. Со счетом 2:0 российский коллектив прошел в последний день плей-офф, где в первом матче встретился с опытнейшими игроками из Team Secret. Начало противостояния выдалось обескураживающим, европейцы достаточно легко переигрывали молодежь из Team Spirit, но в перерыве российская команда сумела собраться, показать свою лучшую игру и пройти в гранд-финал, победив со счетом 2:1.
За время плей-офф Team Spirit приучила своих болельщиков к чудесам, однако победы в последнем матче турнира ожидать было практически невозможно. PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", не проиграла ни одного матча за весь турнир и выглядела безальтернативным кандидатом на чемпионство. Но уже в первых двух картах Team Spirit показала, что не собирается отдавать "аегис" в руки оппонентов из Китая, поведя в счете 2:0.
По давно сложившейся традиции победа без приключений для российской команды в любом виде спорта не может считаться полноценной. Team Spirit позволила сравнять счет, и казалось, что молодые игроки растеряли удивительное хладнокровие, которое помогало им переигрывать соперников на двух первых картах. Китайцам удалось забрать инициативу, но в решающий момент нервы их подвели. Несколько несвойственных для PSG LGD ошибок вернули Team Spirit в игру и позволили команде одержать первую в российской истории победу на The International. Игроки из Team Spirit благодаря успеху заработали $18,2 млн, PSG LGD — $5,2 млн.
0 ошибок за карту!#Maincast #Dota2 #TI10 pic.twitter.com/bg01ZbAwRC— Dota 2 Maincast (@dota2mc_ru) October 17, 2021
Рост интереса к киберспорту
Залогом успеха молодого коллектива стали сплоченность и отчаянная вера в свои силы. Ради победы на The International Александр Хертек бросил обучение на факультете вычислительной математики и кибернетики в МГУ, а Илья Мулярчук побрился налысо по ходу плей-офф, принеся волосы, по его словам, "в жертву богу Доты". Теперь же 18-летние Хертек и Мулярчук — долларовые миллионеры. Один намерен купить на выигранные деньги квартиру в Москве для младшей сестры, а второй — домик для своей кошки.
Игроков из Team Spirit уже поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отметив растущий интерес к киберспорту и среди спортивных поклонников, и среди коммерческих спонсоров. "Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни — спорт и цифровые технологии. В 2023 году мы увидим лучших игроков киберспорта и других цифровых спортивных дисциплин в проекте "Futurous — Игры будущего". Россия готова стать хозяйкой турнира, чтобы вовлечь в это движение людей со всего мира", — заявил вице-премьер.
Путь Team Spirit на The International — 2021 войдет в историю мирового киберспорта. Они осуществили не только свою мечту, но и чаяния всех болельщиков с постсоветского пространства, число которых во время официальной русскоязычной трансляции составило более миллиона человек одновременно. Чемпионский "аегис" наконец оказался в России, и это событие наверняка станет необходимым толчком для появления новой киберспортивной династии в стране.
Даниил Онищенко