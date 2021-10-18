Smells like Team Spirit. Как российский киберспорт добился самой значимой победы в истории

В воскресенье в столице Румынии завершился десятый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 — The International, призовой фонд которого составил рекордные для киберспорта $40 млн. Триумфатором сенсационно стала команда из России Team Spirit, переигравшая в гранд-финале казавшийся неуязвимым коллектив из Китая PSG LGD. Dota 2 — это командная ролевая игра с элементами тактико-стратегических действий. Перед стартом матча игрокам предоставлен выбор из 120 героев с различными способностями. Каждая команда может взять себе только пять героев, а также запретить сопернику семь персонажей для выбора. Dota 2 часто сравнивают с шахматами, поскольку для победы нужны не только реакция и скорость в нажатии кнопок, но и стратегическое мышление для правильного выстраивания игры.

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The International является крупнейшим турниром в киберспорте. Впервые он проводился в 2011 году, тогда победу одержала украинская команда Natus Vincere, заработав $1 млн. Впоследствии The International проходил ежегодно, а начиная с 2013 года часть призового фонда стала формироваться через краудфандинг. Простые пользователи игры получали возможность купить специальный набор бонусов ("компендиум"), а часть средств от продаж увеличивала денежное вознаграждение за победу. Такая система позволяет регулярно обновлять рекорды призовых фондов во всем киберспорте. До триумфа в Бухаресте лучшим результатом российских команд были шестые места, в разное время этого добивались команды Moscow Five и Virtus Pro. При этом на остальных крупных турнирах коллективы из России добивались самых значимых высот, но главная цель продолжала оставаться недосягаемой. Все изменилось ровно в тот момент, когда победы ожидали меньше всего. Турнир в статусе "темной лошадки" Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) подходила к турниру в качестве аутсайдера, для которого попадание в первую восьмерку стало бы невероятным успехом. Только один из пяти игроков имел опыт выступления на The International — капитан команды и самый возрастной игрок, 23-летний Ярослав Найденов, занявший восьмое место в 2017 году в составе Team Empire. Остальные игроки лишь раз выступали на сцене крупного турнира — в июне российская команда заняла восьмое место на турнире категории "мейджор" в Киеве, заработав $12 500. На The International в Бухаресте Team Spirit со скрипом отобралась через региональную квалификацию, где уступала в финале со счетом 1:2 Team Empire, но сумела отыграться и пройти в основную стадию турнира.

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Первый игровой день группового этапа не прибавил уверенности российской команде — Team Spirit уступила в стартовых матчах PSG LGD и европейской организации Team Secret, занявшей в итоге третье место. Однако Найденов и тренер команды Айрат Газиев (Silent) быстро сделали правильные выводы из поражений и проделали необходимую работу над ошибками, что позволило российскому коллективу обыграть прямых конкурентов в последующие дни и выйти в верхнюю сетку плей-офф. Плей-офф The International играется в формате double-elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). В первом раунде верхней сетки Team Spirit вышла на именитых соперников из Китая Invictus Gaming, считавшихся одними из фаворитов турнира. К удивлению многих болельщиков, российская команда сумела навязать борьбу китайским звездам, но к концу матча сказалась неопытность. Проиграв со счетом 1:2, Team Spirit опустилась в нижнюю сетку, где права на ошибку уже не было. Путь к первой российской победе Оказавшись в нижней сетке, Team Spirit не только справилась с волнением, но и поверила в свои силы еще больше. Уверенно разгромив оппонентов из Южной Азии команду Fnatic (2:0), российский коллектив встретился с действующими на тот момент двукратными победителями The International — европейской организацией OG. Несмотря на неудовлетворительные результаты по ходу сезона, OG продолжала оставаться одним из главных претендентов на победу. В свою очередь, игроки из Team Spirit, казалось, уже выполнили свою задачу-максимум, и поражение от чемпионов не должно было стать для них разочарованием. Так думали все, кроме самой Team Spirit.

Российская команда без малейших шансов разгромила двукратных чемпионов мира из OG (2:0) и прошла дальше по нижней сетке, где встретилась с соотечественниками из Virtus Pro. И вновь Team Spirit играла в статусе аутсайдеров. Организация не побеждала Virtus Pro на протяжении шести лет, но в этот раз статистика не сыграла в пользу более опытных игроков. "Медведи" (прозвище Virtus Pro) не смогли остановить Team Spirit на пути к главному трофею — чемпионскому "аегису". Уже после игры Илья Мулярчук заявил, что матч с Virtus Pro (2:1) стал одним из самых сложных на турнире.

После победы над соотечественниками Team Spirit вновь вышла на китайцев из Invictus Gaming, которые уступили Team Secret во втором раунде верхней сетки. Реванш оказался ярким, сомнений в том, кто сильнейшая команда в этой паре, не осталось ни у кого. Со счетом 2:0 российский коллектив прошел в последний день плей-офф, где в первом матче встретился с опытнейшими игроками из Team Secret. Начало противостояния выдалось обескураживающим, европейцы достаточно легко переигрывали молодежь из Team Spirit, но в перерыве российская команда сумела собраться, показать свою лучшую игру и пройти в гранд-финал, победив со счетом 2:1. За время плей-офф Team Spirit приучила своих болельщиков к чудесам, однако победы в последнем матче турнира ожидать было практически невозможно. PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", не проиграла ни одного матча за весь турнир и выглядела безальтернативным кандидатом на чемпионство. Но уже в первых двух картах Team Spirit показала, что не собирается отдавать "аегис" в руки оппонентов из Китая, поведя в счете 2:0. По давно сложившейся традиции победа без приключений для российской команды в любом виде спорта не может считаться полноценной. Team Spirit позволила сравнять счет, и казалось, что молодые игроки растеряли удивительное хладнокровие, которое помогало им переигрывать соперников на двух первых картах. Китайцам удалось забрать инициативу, но в решающий момент нервы их подвели. Несколько несвойственных для PSG LGD ошибок вернули Team Spirit в игру и позволили команде одержать первую в российской истории победу на The International. Игроки из Team Spirit благодаря успеху заработали $18,2 млн, PSG LGD — $5,2 млн.

Рост интереса к киберспорту Залогом успеха молодого коллектива стали сплоченность и отчаянная вера в свои силы. Ради победы на The International Александр Хертек бросил обучение на факультете вычислительной математики и кибернетики в МГУ, а Илья Мулярчук побрился налысо по ходу плей-офф, принеся волосы, по его словам, "в жертву богу Доты". Теперь же 18-летние Хертек и Мулярчук — долларовые миллионеры. Один намерен купить на выигранные деньги квартиру в Москве для младшей сестры, а второй — домик для своей кошки.

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