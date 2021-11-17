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ATP

Роджер Федерер планирует вернуться на корт летом 2022 года

В августе теннисист перенес операцию на колене
Роджер Федерер EPA-EFE/AELTC/David Gray
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/AELTC/David Gray

ТАСС, 17 ноября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер планирует вернуться на корт после операции на колене летом 2022 года. Об этом спортсмен рассказал газете Le Matin.

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Последним турниром для 40-летнего Федерера был Уимблдон, на котором он дошел до четвертьфинала. В августе спортсмен перенес операцию на колене.

"Я возобновлю тренировки в январе, но полностью начать комплексные занятия смогу в марте или апреле. На сегодняшний день я полагаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года", - сказал Федерер.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008). Он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец выиграл 103 турнира под эгидой организации (рекордный показатель).

Первый турнир Большого шлема 2022 года - Открытый чемпионат Австралии - пройдет с 17 по 30 января.

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