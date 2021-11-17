Роджер Федерер планирует вернуться на корт летом 2022 года

ТАСС, 17 ноября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер планирует вернуться на корт после операции на колене летом 2022 года. Об этом спортсмен рассказал газете Le Matin .

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира и обеспечил себе второе место рейтинга ATP

Последним турниром для 40-летнего Федерера был Уимблдон, на котором он дошел до четвертьфинала. В августе спортсмен перенес операцию на колене.

"Я возобновлю тренировки в январе, но полностью начать комплексные занятия смогу в марте или апреле. На сегодняшний день я полагаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года", - сказал Федерер.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008). Он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец выиграл 103 турнира под эгидой организации (рекордный показатель).

Первый турнир Большого шлема 2022 года - Открытый чемпионат Австралии - пройдет с 17 по 30 января.