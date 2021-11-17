Сорокин: газон "Газпром-Арены" будет соответствовать уровню финала Лиги чемпионов

11 ноября на "Газпром Арене" состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 между сборными России и Кипра (6:0). В преддверии игры главный тренер россиян Валерий Карпин заявил, что газон на стадионе находится не в лучшем состоянии. После матча Александр Медведев, генеральный директор "Зенита", для которого стадион является домашним, заявил ТАСС, что при подготовке поля к матчу был нарушен ряд процедур.

"Замена газона - это прерогатива не моя, здесь лучше спросить наших коллег из "Газпром-Арены", - сказал Сорокин. - У нас есть заверения, абсолютные, которые сегодня прозвучали на пленарном заседании о том, что газон к финалу Лиги чемпионов будет самого высшего качества. У нас нет оснований сомневаться в компетентности наших коллег, потому что мы видели, что к Евро был прекрасно подготовлен газон, он выдержал колоссальную нагрузку из семи матчей. У нас есть уверенность, что газон будет соответствовать уровню международного матча, то есть финала Лиги чемпионов".

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.