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Лига чемпионов

Во время финала Лиги чемпионов в Петербурге будут открыты две фан-зоны

Для болельщиков будет предусмотрен транспортный план и шаттлы
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Фан-зоны во время финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге будут открыты у спорткомплекса "Юбилейный" и в Парке 300-летия. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

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Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Мероприятия для фанатов будут проходить у СК "Юбилейный" и в Парке 300-летия Петербурга, там будут развернуты фан-зоны, - сказал Пиотровский. - Для обслуживания болельщиков будет предусмотрен транспортный план и шаттлы. Предположительно, доступ на стадион будет осуществляться через QR-коды".

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