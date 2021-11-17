Власти Петербурга ожидают до 40 тыс. иностранных болельщиков на финале Лиги чемпионов

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

"Финал Лиги чемпионов по датам пересекается с празднованием Дня города 27 мая. Мероприятия будут проходить с 25 по 30 мая, - сказал Пиотровский. - Мы сегодня обсуждаем все сложности и задачи, которые перед нами стоят, транспортные вопросы, это большая нагрузка на город. Мы ожидаем в городе до 40 тыс. болельщиков, которые приедут со всего мира".

Пиотровский высказался по поводу возможной загруженности "Газпром-Арены" на финале Лиги чемпионов. "Мы ведем подготовку к финалу Лиги чемпионов, рассчитывая на 100-процентную заполняемость стадиона, - отметил он. - Система доступа на стадион будет рассматриваться отдельно. Уверен, у нас достаточно времени, чтобы все решить. Мы ждем гостей, а как технически реализуем это, посмотрим ближе к матчу".