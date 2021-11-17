Джокович обыграл Рублева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. Он посеян на турнире под первым номером, Рублев - под пятым. Благодаря победе серб занял первое место в группе и досрочно вышел в полуфинал соревнований.

В предварительном раунде восемь участников поделены на два квартета, по два лучших спортсмена выходят в полуфинал. Джокович и Рублев выступают в одной группе с британцем Кэмероном Норри и норвежцем Каспером Руудом. Ранее вместо Норри участие в турнире принимал грек Стефанос Циципас, который из-за травмы локтя был вынужден сняться с соревнований. В активе Джоковича, возглавляющего группу, две победы, на втором месте идет Рублев, на счету которого одна победа и одно поражение, за ним следуют Норри (0-0) и Рууд (0-1).

В другой группе играют россиянин Даниил Медведев, представитель Германии Александр Зверев, поляк Хуберт Хуркач и итальянец Янник Синнер.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.