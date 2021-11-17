Президент Бразилии поддержал идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил в поддержку идеи о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года. Об этом политик заявил в среду в ходе встречи с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает газета Folha de S.Paulo .

"Приветствую [идею проводить] чемпионат мира каждые два года, это хорошее подспорье для экономики. Четыре года, пожалуй, немного долговато", - сказал бразильский лидер, подчеркнув, что это его личное мнение, "как любителя". Официальную же позицию его страны по этому вопросу, уточнил глава государства, объявит Бразильская конфедерация футбола (CBF).

Политик добавил, что благосклонно относится и к идее проведения мирового клубного турнира, также с интервалом в два года между первенствами. "Было предложение о мундиале для клубов, возможно в аналогичных параметрах чемпионата мира, с участием 24 команд или чуть больше. Так, чтобы через год чередовались чемпионат мира и клубный мундиаль", - сказал он.

Болсонару встретился с Инфантино в Катаре во время посещения строящегося в этом ближневосточном государстве к предстоящему в 2022 году чемпионату мира стадиона "Лусаил", уточняет издание. Сам глава ФИФА в общении с прессой уточнил, что вопрос о сокращении вдвое срока между мировыми первенствами по футболу по-прежнему обсуждается. "Мы слушаем, консультируемся, Многие за, но обсуждения идут горячие, как это всегда бывает, когда дело касается футбола", - приводит газета его слова.

Ранее президент ФИФА Инфантино заявлял о намерении организации до конца 2021 года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года, в то время как сейчас он проводится раз в четыре года. Против подобной инициативы в сентябре выступили руководители Тинькофф - Российской премьер-лиги и 12 других европейских лиг, а президент УЕФА Александер Чеферин в тот же день заявил о том, что возглавляемая им организация может принять решение не участвовать в чемпионате мира, если он будет проводиться раз в два года.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года. Первые три розыгрыша турнира прошли с интервалом в четыре года, после чего из-за Второй мировой войны мировое первенство не проводилось вплоть до 1950 года. Начиная с этого времени турнир проводится раз в четыре года. Следующий его розыгрыш пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.