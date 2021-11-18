{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир ATP

Рууд обыграл Норри в матче второго тура Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4
Каспер Рууд EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Каспер Рууд
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

ТАСС, 18 ноября. Норвежец Каспер Рууд одержал победу над британцем Кэмероном Норри в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Италии.

На эту тему
Джокович обыграл Рублева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Джокович обыграл Рублева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу Рууда, посеянного на турнире под восьмым номером. Норри заменил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, имевшего четвертый номер посева.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Руудом и Норри в одной группе выступают серб Новак Джокович (1) и россиянин Андрей Рублев (5). В другом квартете играют представитель Германии Александр Зверев (3), поляк Хуберт Хуркач (7), итальянец Янник Синнер, заменивший на турнире своего соотечественника Маттео Берреттини, и россиянин Даниил Медведев (2). Джокович и Медведев гарантировали себе выход в полуфинал.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

Теги
Итоговый турнир ATP
Баскетбольные еврокубки
ЦСКА уступил "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги
Армейцы проиграли со счетом 73:81
Читать полностью