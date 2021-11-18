Рууд обыграл Норри в матче второго тура Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу Рууда, посеянного на турнире под восьмым номером. Норри заменил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, имевшего четвертый номер посева.

В предварительном раунде восемь участников поделены на две группы, по два лучших спортсмена выйдут в полуфинал. Вместе с Руудом и Норри в одной группе выступают серб Новак Джокович (1) и россиянин Андрей Рублев (5). В другом квартете играют представитель Германии Александр Зверев (3), поляк Хуберт Хуркач (7), итальянец Янник Синнер, заменивший на турнире своего соотечественника Маттео Берреттини, и россиянин Даниил Медведев (2). Джокович и Медведев гарантировали себе выход в полуфинал.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.