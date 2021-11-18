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Футбол в России

"Крылья Советов" окажут помощь семье бывшего футболиста команды Дениса Ковбы

Бывший игрок клуба умер в возрасте 42 лет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" окажет помощь семье скончавшегося бывшего полузащитника команды Дениса Ковбы. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

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Ковба умер в четверг в возрасте 42 лет. Ранее супруга игрока Надежда Ковба сообщила, что футболист заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

"Помощь [семье] окажем, будет минута молчания перед началом матча [15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Урала"]. По всем дальнейшим действиям определимся в ближайшее время", - сказал Корниленко.

Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В общей сложности он провел за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзу чемпионата России, доходил до финала Кубка России, а также выступал в Кубке УЕФА.

Теги
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