Камельзон: у российских теннисистов будет особый настрой на матчах Кубка Дэвиса

С 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии пройдут финальные соревнования на Кубок Дэвиса. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора.

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной России по теннису с особым настроем подойдут к матчам Кубка Дэвиса, потому что на этом турнире они представляют свою страну. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

"У нас очень хорошая команда, российские игроки умеют играть кубковые матчи, что мужчины, что женщины. Мужская команда сформирована из игроков достаточно высокого класса. Конечно, Кубок Дэвиса отличается от всех турниров тем, что теннисисты играют за свою страну, а играть за такую страну, как Россия, - это многого стоит. Российские игроки воспитаны духом, что за тобой стоит страна, этот дух командной борьбы у нас очень хорошо проявляется", - сказал Камельзон.

Также специалист отметил высокий уровень участников турнира. "Очень сильны итальянцы, испанцы, да все. Могу сказать, что Кубок Дэвиса в этом году будет очень интересным, там есть кому играть. Если еще серб Новак Джокович (первая ракетка мира - прим. ТАСС) будет играть, то попробуйте обыграть эту команду", - добавил Камельзон.

Сборная России выигрывала Кубок Дэвиса два раза, последний раз это произошло в 2006 году. В состав российской команды на турнир 2021 года вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Ранее в ноябре женская сборная России победила на Кубке Билли Джин Кинг. За российскую команду выступали Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Сборная России победила на турнире в пятый раз.