Капризов не считает, что показал особенный хоккей в матче НХЛ против "Далласа"

ТАСС, 19 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов в матче против "Далласа" играл в свой хоккей, благодаря этому ему удалось набрать четыре очка. Комментарий форварда приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на пятницу "Миннесота" дома обыграла "Даллас" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов забросил шайбу и отметился тремя голевыми передачами, проведя свой самый результативный матч в НХЛ. В текущем сезоне в его активе 15 очков (четыре гола + 11 передач) в 16 матчах.

"Я просто пытался играть в свой хоккей, - сказал Капризов. - Я пытался показать свой хоккей и делать все, что могу, и вот, что получилось".

Капризову 24 года, в 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. По итогам прошлого сезона он был признан лучшим новичком лиги. В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года.

"Миннесота" занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 22 очка в 16 играх. В следующем матче "Миннесота" 21 ноября на выезде сыграет с "Флоридой".