Григорян: возвращение тренера Черевченко пойдет на пользу футбольному клубу "Химки"

Черевченко покинул "Химки" 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды "Химок" Игорь Ющенко. В пятницу "Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.

"Испытываю только положительные эмоции от его возвращения, потому что мне была неприятна ситуация, при которой он покинул "Химки", - сказал Григорян. - Если он вернулся, то это пойдет "Химкам" только на пользу. Эта передышка пойдет на пользу и Игорю Геннадьевичу. Он много лет находился в достаточно непростых как тренер условиях и добивался хороших результатов".

"Ведь что является для тренера хорошим результатом? Это значит, что с той командой, которая имеет определенный набор и потенциал игроков, реализовать потенциал футболистов и занять максимально высокое место с командой. Мне кажется, что ему это удавалось. Зная, какая нагрузка лежит на тренере в РПЛ, я понимаю, что такая пауза пойдет ему только на пользу", - добавил Григорян.

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат в истории клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер лиги, набрав 12 очков в 14 матчах. В 15-м туре первенства страны подмосковный клуб 21 ноября в гостях встретится с московским ЦСКА.