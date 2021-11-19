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Допинг в спорте

Тарпищев: теннисист Габашвили попался на допинге по глупости

Президент Федерации тенниса России рассказал, что спортсмен выпил мочегонное средство и не проконсультировался с международной федерацией
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теймураз Габашвили нарушил антидопинговые правила по глупости, выпив мочегонное средство и не проконсультировавшись с Международной федерацией тенниса (ITF). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В пятницу пресс-служба ITF сообщила о том, что Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев. Допинг-проба 36-летнего россиянина, сданная на турнире серии "Челленджер" в Алма-Ате 16 июня, дала положительный результат на фуросемид.

"Опубликовали только сейчас решение, попался он полгода назад где-то по глупости. Выпил мочегонное лекарство и не проконсультировался с ITF. Обидно, что из-за такого получает наказание на ровном месте", - сказал Тарпищев.

Лучшим результатом Габашвили на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2010, 2015). В феврале 2016 года россиянин занимал 43-е место мирового рейтинга, что является его наивысшей позицией в карьере. Габашвили является серебряным призером Универсиады 2011 года.

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ДопингТарпищев, Шамиль Анвярович
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