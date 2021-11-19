Кержаков: удаление осложнило игру "Нижнего Новгорода" в матче с "Зенитом"

В пятницу "Нижний Новгород" на выезде уступил "Зениту" со счетом 1:5. На 44-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Бумаль. Кержаков провел 13 сезонов в составе петербургского клуба, он принял участие в 386 матчах во всех турнирах, забив 163 гола (лучший результат в истории "Зенита").

"Так сложилось сегодня, из-за невынужденных ошибок, из-за нарушения футбольной дисциплины мы пропустили второй гол, - сказал Кержаков. - Остались вдесятером, пропустили не помню какой гол, когда стандартное положение было разыграно странным образом. В целом за самоотдачу, за попытку играть в футбол хотелось бы поблагодарить ребят. Не выключались, играли, как могли. Наверное, если бы нас было равное количество, "Зениту" было бы сложнее".

"Огромное спасибо болельщикам за теплый прием, я в принципе такого ожидал, исходя из сообщений в соцсетях, по тому, как подогревался интерес к игре. Что касается матча, мы понимали, что будет сложная игра, понимали силу "Зенита", примерно представляли, как они будут играть, учитывая матч в Лиге чемпионов. Но еще раз повторюсь, что удаление немного усложнило нам жизнь, немного расслабило "Зенит".

"Нижний Новгород" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ и с 14 очками располагается на 13-м месте в таблице чемпионата. В следующем туре нижегородский клуб примет самарские "Крылья Советов" 28 ноября.