Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Нижний Новгород" в матче чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 5:1 обыграл "Нижний Новгород" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Малком (24-я минута), Артем Дзюба (34, 45+2, 59) и Дмитрий Чистяков (87). У проигравших отличился Алексей Козлов (39). На 44-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Нижнего Новгорода" Петрус Бумаль.

Дзюба в нынешнем сезоне забил 10 мячей и вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионата России, лидирует с 11 голами нападающий "Уфы" Гамид Агаларов. В матче 13-го тура с "Динамо" (4:1) Дзюба забил 144-й гол и побил рекорд Олега Веретенникова (143) по количеству голов в чемпионатах России. Благодаря трем голам в игре с "Нижним Новгородом" 33-летний форвард вышел на третье место по количеству голов в истории отечественных чемпионатов, обойдя Никиту Симоняна (145). Первое место занимает Олег Блохин (211 голов), второе - Александр Пономарев (153).

Ворота "Зенита" защищал Михаил Кержаков, его старший брат Александр Кержаков является главным тренером "Нижнего Новгорода". Александр Кержаков провел 13 сезонов в составе петербургского клуба, он принял участие в 386 матчах во всех турнирах, забив 163 гола (лучший результат в истории "Зенита"). Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев вышел на замену на 61-й минуте матча и впервые появился на поле с 24 июля, когда в игре с подмосковными "Химками" (3:1) получил растяжение связок коленного сустава.

"Зенит" набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. "Нижний Новгород" потерпел пятое поражение подряд в РПЛ и с 14 очками располагается на 13-м месте. В следующем туре "Зенит" 28 ноября на выезде сыграет с московским ЦСКА, 23 ноября команда из Санкт-Петербурга в гостях встретится со шведским "Мальмё" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Нижний Новгород" в 16-м туре РПЛ 28 ноября примет самарские "Крылья Советов".