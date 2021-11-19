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Футбол в России

Семак: "Зенит" показал хорошую игру в первом тайме матча с "Нижним Новгородом"

Главный тренер петербургского клуба отметил, что команда создала много голевых моментов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" показали особенно хорошую игру в первом тайме матча 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", во втором тайме игра была рваной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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В пятницу "Зенит" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" со счетом 5:1. Голкипер "Зенита" Станислав Крицюк пропустил второй матч подряд из-за травмы.

"Хорошая игра в нашем исполнении, особенно в первом тайме, во втором тайме игра была рваная, - сказал Семак. - Что касается атакующих действий, создали много голевых моментов, забили достаточно много. Хороший матч, поздравляю болельщиков с победой. Отдохнем и будем готовиться к следующей игре".

"Что касается Крицюка, то пока, к сожалению, он не готов к играм. Смотрим по динамике его восстановления. Пока сложно сказать, насколько быстро он сможет вернуться в строй. Возможно, быстро, возможно, придется выбрать другие методы лечения, чтобы он вернулся в строй", - отметил Семак.

23 ноября "Зенит" в гостях встретится со шведским "Мальмё" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Для тренерского штаба каждый матч важный, самый важный - следующий, - сказал Семак. - Понятно, что нам будет непросто, "Челси" тоже было непросто (в гостевом матче с "Мальмё" - прим. ТАСС), выездные матчи всегда достаточно сложные. Соперник попытается сделать все, на что способен, и добиться победы, желательно крупной, чтобы пройти дальше. Нам, в свою очередь, тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше, чтобы победить. И одним, и другим победа нужна".

"Зенит" набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 28 ноября на выезде сыграет с московским ЦСКА.

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Российский футболСемак, Сергей Богданович
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