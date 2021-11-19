Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что верят в свою олимпийскую историю

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский верят в свою олимпийскую историю и вдохновляются примером чемпионки Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Алены Савченко. Об этом спортсмены заявили после выступления с короткой программой на этапе Гран-при в Гренобле.

За свой прокат спортсмены получили 77,17 балла, они занимают перед произвольной программой первое место. Вторыми идут россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (73,02), третьими - Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, представляющие Канаду (71,84).

"Мы не выступали на Олимпийских играх, и искренне надеюсь - у нас будет история на этом особенном турнире для каждого. Я люблю наблюдать непростые истории в спорте, которые кончаются громкими победами. История Алены Савченко и Бруно Массо - для меня особые эмоции и впечатления", - рассказал Козловский.

"Мы еще не были на Олимпийских играх, но всячески надеемся и верим, что мы туда попадем в скором времени, - отметила Бойкова. - Мне безумно понравились игры в Сочи, и мне тогда запомнились и короткая, и произвольная программа Максима Транькова и Татьяны Волосожар, для меня они были и остаются одной из пар, на которую стоит равняться. И убийственный характер Алены Савченко, которая со своим партнером доказала всем и самой себе: все возможно, если ты этого очень хочешь".

Савченко выиграла Олимпийские игры в 34 года с партнером Бруно Массо на Играх в Пхёнчхане, это была ее пятая Олимпиада в карьере.