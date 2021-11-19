Хартли: "Авангард" ожидает возвращение травмированных хоккеистов в короткий срок

Из-за травм в составе "Авангарда" не играют, в частности, защитники Вилле Покка и Алексей Береглазов, а также форвард Наиль Якупов.

"По Покке пока неизвестно, Береглазова не будет еще несколько недель. Якупов будет кататься через несколько дней, [Александр] Дергачев и [Иван]Телегин уже начали кататься. У всех игроков достаточно короткий срок восстановления", - сказал Хартли.

"Авангард" дома обыграл "Металлург" со счетом 4:2, одну из шайб забросил бывший форвард магнитогорцев Николай Прохоркин. "Для тех ребят [Прохоркина, бывшего игрока "Авангарда" Дениса Зернова] игра была в большей степени особенной, чем для остальных. В концовке второго периода отлично давило звено [Корбена] Найта, отлично давил [Арсений] Грицюк. Тот гол нам придал энергию, далее последовал гол от [Оливера] Каски в большинстве, которое весь сезон у нас хорошо действует", - отметил Хартли.

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев отметил, что его команда сама себе проиграла матч. "С этой командой два своих гола привозить нельзя. Многие шайбы не доходили до ворот из-за блокированных бросков, играли в атаке недостаточно агрессивно, надо было больше бросать", - отметил он.

Ранее "Металлург" расторг контракт с вратарем Артемом Загидуллиным, который в свое время выступал в Национальной хоккейной лиге и теперь перешел в финский "Лукко". "У нас права на него, у него был совсем минимальный контракт с нами с учетом двух первых номеров. Артем второй год просиживает, ему нашли вариант в Финляндии, мы отпустили его, потому что ему надо играть. Он два года просидел, и это правильное решение по отношению к нему и к клубу", - отметил Воробьев.