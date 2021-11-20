Джокович без поражений завершил групповой этап Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Джоковича. Он посеян на турнире под первым номером.

В предварительном раунде восемь участников поделены на два квартета, по два лучших спортсмена выходят в полуфинал. Джокович с тремя победами занял первое место в группе и в полуфинале сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Вторую строчку занял норвежец Каспер Рууд, который поборется за выход в финал с россиянином Даниилом Медведевым.

Норри после первого матча заменил получившего травму грека Стефаноса Циципаса, который из-за травмы локтя был вынужден сняться с соревнований. 26-летний британец занимает 12-е место в рейтинге ATP, в его активе два титула на турнирах под эгидой организации. Норри выходил в третий круг всех четырех турниров Большого шлема.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.