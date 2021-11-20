Матч "Краснодар" - "Спартак" и еще две игры продолжат программу 15-го тура РПЛ

ТАСС, 20 ноября. Программа 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Краснодар" - "Спартак", "Крылья Советов" - "Урал" и "Локомотив" - "Ахмат".

Среди матчей субботу выделяется игра "Краснодар" - "Спартак". Встреча пройдет на стадионе "Краснодар" и начнется в 19:00 мск. Игру обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим. Краснодарский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очков в 14 матчах. Красно-белые с 19 очками располагаются на девятой строчке.

Оба клуба подходят к матчу с сериями без побед. "Краснодар" проиграл три последние встречи во всех турнирах - команда Виктора Гончаренко уступила московскому "Динамо" (0:1) и самарским "Крыльям Советов" в РПЛ, а также потерпела разгромное поражение от краснодарской "Кубани" (0:3) в матче группового этапа Бетсити - Кубка России. "Спартак" не может выиграть на протяжении шести матчей во всех турнирах (четыре ничьи, два поражения). Красно-белые сыграли вничью с "Динамо" (2:2), "Ростовом" (1:1), "Локомотивом" (1:1) и проиграли петербургскому "Зениту" (1:7) в чемпионате России, а также поделили очки (1:1) и уступили английскому "Лестеру" (3:4) в играх группового этапа Лиги Европы.

В составе "Краснодара" матч пропустят Вандерсон и Юрий Газинский, которые продолжают восстановление от травм. У "Спартака" из-за повреждений не сыграют полузащитники Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс, а также нападающие Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе. Под вопросом остается участие защитника красно-белых Самуэля Жиго, который получил ушиб в матче 14-го тура РПЛ против "Локомотива", ранее руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что в клубе рассчитывают на его восстановление к игре с "Краснодаром". Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов пропустит встречу из-за удаления, хавбек Зелимхан Бакаев не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Последний матч между командами в Краснодаре завершился победой "Спартака" со счетом 3:1. Также красно-белые выиграли в последней встрече с "Краснодаром" в Москве (6:1). Краснодарский клуб побеждал на своем поле "Спартак" 6 октября 2019 года, тогда "быки" оказались сильнее со счетом 2:1.

"Локомотив" попробует войти в тройку

В другом матче дня "Локомотив" на своем поле примет грозненский "Ахмат". Встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 16:30 мск. В пятницу "Локомотив" сообщил, что игра пройдет при 30-процентной заполняемости стадиона. Матч обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 14 матчах. Железнодорожники не проигрывают в чемпионате России на протяжении четырех матчей, ранее московская команда сыграла вничью с "Рубином" (2:2) и "Спартаком" (1:1), а также выиграла у "Нижнего Новгорода" (2:1) и "Сочи" (2:1). Во время этой серии "Локомотив" также дважды сыграл с турецким "Галатасараем" в матчах группового этапа Лиги Европы - в Москве подопечные Маркуса Гисдоля уступили со счетом 0:1, а в Стамбуле сыграли вничью (1:1). "Ахмат" с 18 очками располагается на 10-й позиции в таблице.

Последняя встреча между командами завершилась нулевой ничьей, игра прошла в Грозном 28 ноября 2020 года. До этого "Ахмат" в гостях выиграл у "Локомотива" со счетом 3:2. Последний раз железнодорожники побеждали дома 8 марта 2020 года (1:0).

Также в субботу екатеринбургский "Урал" на выезде сыграет против "Крыльев Советов", встреча пройдет в Самаре и начнется в 14:00 мск. "Урал" подходит к игре с пятиматчевой серией без побед во всех турнирах, команда Игоря Шалимова сыграла вничью с "Зенитом" (0:0), "Химками" (0:0), а также уступила "Ахмату" (0:1) и ЦСКА (0:1) в чемпионате России и потерпела поражение от КАМАЗа из Набережных челнов в кубке страны. "Крылья Советов" одержали победы в двух последних играх в РПЛ - самарцы на своем поле выиграли у "Химок" (3:0) и на выезде оказались сильнее "Краснодара" (1:0).

"Урал" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 14 матчах. "Крылья Советов" имеют в активе 22 очка и располагаются на шестой позиции.

Тур стартовал в пятницу матчем "Зенит" - "Нижний Новгород". Победу со счетом 5:1 одержала команда из Санкт-Петербурга. Программа 15-го тура завершится в воскресенье. В этот день состоятся матчи "Ростов" - "Уфа", ЦСКА - "Химки", "Динамо" - "Арсенал" и "Сочи" - "Рубин".