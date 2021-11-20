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Итоговый турнир ATP

Тарпищев считает, что Медведев получит преимущество в финале Итогового турнира АТР

По мнению главы Федерации тенниса России, у спортсмена будет больше физических сил, чем у соперника
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и получит небольшое преимущество, так как у него будет больше времени на отдых, чем у соперника. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче о счетом 6:4, 6:2.

"Считаю, что на полуфинальной стадии уже все уставшие, причем усталость накопилась не за конкретный турнир, а за весь сезон. Но Даня играл просто, без излишеств, матч этот был для него, как работа, а не как что-то творческое. Молодец, что уверенно выиграл. Перед финалом отдыха будет побольше, чем у соперника, в данном случае это важно и дает небольшое преимущество".

В финальном матче в воскресенье Медведев сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.

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Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
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