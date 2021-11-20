Даниил Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP

ТАСС, 20 ноября. Россиянин Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Рууд был посеян под седьмым номером. В финальном матче Медведев сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем (1) и представителем Германии Александром Зверевым (3). На групповом этапе Рууд одержал две победы, в том числе над россиянином Андреем Рублевым (5), и потерпел одно поражение, Медведев выиграл все три матча.

Победа над норвежцем стала для Медведева девятой подряд на Итоговых турнирах ATP, в 2020 году россиянин стал победителем соревнований, одержав победы во всех встречах.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Рууду 22 года, он является восьмой ракеткой мира, на его счету шесть титулов под эгидой ATP. Высшим достижением норвежца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.