Шишкарев: женский чемпионат Европы по гандболу в России может стать лучшим в истории

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия сделает все необходимое для проведения женского чемпионата Европы 2026 года на высоком уровне, этот турнир может стать лучшим за всю его историю. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Право на проведение чемпионата Европы 2026 года Россия получила в субботу на конгрессе Европейской федерации гандбола (EHF) в Вене.

"Мы стали свидетелями без преувеличения исторического события, - сказал Шишкарев. - Наша заявка на финальном этапе была единственной, что не отменяет радости по этому поводу. Мы очень признательны Европейской федерации гандбола за доверие и, конечно, сделаем все необходимое, чтобы турнир прошел на высоком уровне и, возможно, стал лучшим за всю историю его проведения. При подготовке заявочной книги мы постарались учесть все логистические нюансы, которые должны сделать пребывание в России иностранных болельщиков комфортным. Матчи Евро пройдут в Москве и Санкт-Петербурге - двух крупнейших городах страны, между которыми налажено отличное транспортное сообщение".

"По моему глубокому убеждению, это важное событие не только для российского гандбола, но и для всей нашей страны, - добавил он. - Последний крупный гандбольный турнир проводился в России в 2005 году - это был женский чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Наши болельщики успели соскучиться по атмосфере и накалу матчей такого уровня и заслужили того, чтобы стать свидетелями большого праздника гандбола. А то, что в нашей стране умеют проводить рейтинговые спортивные соревнования, доказали Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу 2018 года. Ну и самое главное - практика показывает, что после таких турниров мы наблюдаем эволюционный этап развития вида спорта, большую вовлеченность в него населения, а, соответственно, новую волну популяризации".

Чемпионат Европы по гандболу среди женских команд пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года.