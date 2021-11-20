Россия примет женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года

ТАСС, 20 ноября. Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Российская заявка на проведение турнира была единственной. Ранее исполнительный комитет EHF был проинформирован об отказе Норвегии, Дании и Швеции.

"Мы очень долго ждали этой возможности и много работали, чтобы заслужить честь провести такое знаменательное событие в нашей стране. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать европейский гандбол в нашей стране", - сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Женская сборная России по гандболу завоевала золотую медаль Олимпиады 2016 года, также в активе команды серебряные медали Игр 2008 и 2020 года. Россиянки четыре раза становились чемпионками мира. На чемпионатах Европы сборная России по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали.

Россия примет женский чемпионат Европы по гандболу впервые. Для проведения соревнований предложены спорткомплекс "Юбилейный" и "Сибур-Арена" в Санкт-Петербурге, а также "ВТБ-Арена" в Москве. Турнир 2022 года пройдет в Словении, Черногории и Северной Македонии, два года спустя соревнования примут Венгрия, Австрия и Швейцария.

Чемпионат Европы по гандболу среди женских команд в России пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года.