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Фигурное катание

Фигурист Алиев рад, что зацепил на Гран-при "чуточку успеха"

По словам спортсмена, он удовлетворен прокатом произвольной программы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Действующий чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев доволен, что ему удалось зацепить на этапе Гран-при в Гренобле чуточку успеха после не самого успешного начала сезона. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления.

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Алиев занял пятое место, на первой позиции расположился японец Юма Кагияма, вторым стал его соотечественник Сун Сато, третьим - американец Джейсон Браун.

"Удовлетворен сегодняшним днем - мне удалось получить наслаждение в программе, которого я не чувствовал на протяжении сезона, - рассказал Алиев. - Было приятно катать эту программу, но обидно за четверной лутц и тройной аксель, за сбои, и все-таки в целом теплое послевкусие осталось, я хотел с этого турнира привести чуточку успеха, и мне, кажется, удалось".

Комментируя свои оценки за прокат (168,51 балла), фигурист рассказал: "Когда увидел - сначала "ох", потом вздох. Знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые, и быть гораздо выше по баллам, и знаю, что если хорошо и чисто катать, я способен получить более высокие баллы".

Спортсмен не попадает в финал серии Гран-при, теперь ему предстоит подготовка к национальному чемпионату, который станет этапом отбора в сборную на олимпийский сезон: "Сейчас приедем и будем думать над контентом к чемпионату России, он должен меняться в сторону усложнения. Бороться нужно, нужно быть в кондициях, не давать поблажек себе и не уступать никому другому".

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Фигурное катаниеАлиев, Дмитрий Сергеевич
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