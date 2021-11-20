Фигурист Алиев рад, что зацепил на Гран-при "чуточку успеха"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Действующий чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев доволен, что ему удалось зацепить на этапе Гран-при в Гренобле чуточку успеха после не самого успешного начала сезона. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления.

Алиев занял пятое место, на первой позиции расположился японец Юма Кагияма, вторым стал его соотечественник Сун Сато, третьим - американец Джейсон Браун.

"Удовлетворен сегодняшним днем - мне удалось получить наслаждение в программе, которого я не чувствовал на протяжении сезона, - рассказал Алиев. - Было приятно катать эту программу, но обидно за четверной лутц и тройной аксель, за сбои, и все-таки в целом теплое послевкусие осталось, я хотел с этого турнира привести чуточку успеха, и мне, кажется, удалось".

Комментируя свои оценки за прокат (168,51 балла), фигурист рассказал: "Когда увидел - сначала "ох", потом вздох. Знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые, и быть гораздо выше по баллам, и знаю, что если хорошо и чисто катать, я способен получить более высокие баллы".

Спортсмен не попадает в финал серии Гран-при, теперь ему предстоит подготовка к национальному чемпионату, который станет этапом отбора в сборную на олимпийский сезон: "Сейчас приедем и будем думать над контентом к чемпионату России, он должен меняться в сторону усложнения. Бороться нужно, нужно быть в кондициях, не давать поблажек себе и не уступать никому другому".