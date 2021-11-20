Медведев присоединится к сборной на Кубке Дэвиса через два-три дня после Итогового турнира

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев присоединится к сборной России на Кубке Дэвиса через два-три дня после Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды Шамиль Тарпищев.

Медведев в субботу обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче Итогового турнира со счетом 6:4, 6:2. Финал пройдет в воскресенье.

"После Итогового турнира Медведев должен будет отдохнуть два-три дня и потом присоединится к сборной. Говорить о полноценной подготовке к Кубку Дэвиса не приходится, будем играть с листа, - сказал Тарпищев. - Я уже в воскресенье вылетаю в Мадрид, где мы будем начинать подготовку".

С 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии пройдут финальные соревнования на Кубок Дэвиса. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора.