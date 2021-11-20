{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Медведев присоединится к сборной на Кубке Дэвиса через два-три дня после Итогового турнира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что команда будет играть "с листа"
Даниил Медведев EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев присоединится к сборной России на Кубке Дэвиса через два-три дня после Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Тарпищев считает, что Медведев получит преимущество в финале Итогового турнира АТР
Тарпищев считает, что Медведев получит преимущество в финале Итогового турнира АТР

Медведев в субботу обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче Итогового турнира со счетом 6:4, 6:2. Финал пройдет в воскресенье.

"После Итогового турнира Медведев должен будет отдохнуть два-три дня и потом присоединится к сборной. Говорить о полноценной подготовке к Кубку Дэвиса не приходится, будем играть с листа, - сказал Тарпищев. - Я уже в воскресенье вылетаю в Мадрид, где мы будем начинать подготовку".

С 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии пройдут финальные соревнования на Кубок Дэвиса. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора.

Теги
Кубок ДэвисаМедведев, Даниил Сергеевич
Шахматные турниры
Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы
Сборную России на турнире представляют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская
Филатов: российские шахматистки убедительно выиграли командный чемпионат Европы
Читать полностью