Витория удивился, что судья игры с "Краснодаром" добавил только две минуты к первому тайму

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Руй Витория удивился, что судья матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" Алексей Сухой добавил всего две минуты к первому тайму. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" проиграл в матче 15-го тура "Краснодару" на выезде со счетом 1:2. В первом тайме было добавлено две минуты, хотя эта половина игры вместила в себя, в частности, два удара с 11-метровой отметки нападающего гостей Александра Соболева, которого судья заставил перебить.

"И тренеры, и игроки, и судьи общаются друг с другом. Я бы не хотел много говорить о судействе. В процессе часто хочется сказать, что я в чем-то не согласен с ними. Но я тренер больше с педагогической точки зрения, и если я что-то говорю, только чтобы стало лучше", - сказал португалец.

"Хотелось бы еще добавить, что первый раз видел, чтобы добавляли к первому тайму всего две минуты", - отметил Витория.