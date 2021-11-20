Мостовой: еврокубки могут стать последней каплей в вопросе будущего тренера "Спартака"

"Спартак" в субботу на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 1:2 в матче 15-го тура РПЛ. В составе проигравших на четвертой компенсированной к первому тайму минуте точным ударом с пенальти отметился Александр Соболев, у хозяев поля голы на счету Джона Кордобы (16-я минута) и Гжегожа Крыховяка (61, с пенальти). Серия без побед московской команды во всех турнирах насчитывает семь матчей (три поражения и четыре ничьих). В последний раз красно-белые побеждали 3 октября, когда на выезде обыграли грозненский "Ахмат" (1:0).

"Можно советовать все что угодно, но все понимают - лекарство только в победах, которых нет. Можно говорить, что виноват третий, пятый, десятый. Но сегодня по игре, что, "Спартак" заслужил поражение? Нет - "Спартак" играл не хуже "Краснодара", по всем показателям не уступил", - заявил Мостовой.

"До игры я говорил, что, скорее всего, будет ничья 2:2, потому что понимал - голы и моменты будут. В игре так и было - команды создали моментов на две-три игры вперед. "Краснодар" воспользовался своими моментами, забил. В случае со вторым голом "Краснодар" разыграл хорошую комбинацию, а Айртон дернул рукой - пенальти. А потом "Спартак" обрушился, атаковал, но не смог забить", - продолжил собеседник агентства.

Бывший полузащитник "Спартака" подчеркнул, что, по его мнению, счет не соответствует тому, что происходило на поле. "Равная игра с равными моментами, равная по статистике. Другое дело, что многие не смотрят игру - смотрят на таблицу, а там "Спартак" на 10-м месте. И о чем тут можно говорить - кто игру не смотрел, опять скажет, что "Спартак" опять проиграл, а кто понимает, скажет: "Что делать, таблица такая", - добавил он.

"Я и вчера, и сегодня говорил, что, если будет неудовлетворительный результат, могут сказать, что главный тренер должен уйти. Мое мнение? До зимней паузы осталось три тура - могут и не убирать тренера. Как бы еврокубки не оказались последней каплей - приедет озлобленный "Наполи" после домашнего поражения (итальянский клуб на своем поле в меньшинстве уступил "Спартаку" со счетом 2:3 - прим. ТАСС); если будет ничья, то здорово", - отметил Мостовой.

"Спартак" не по игре может уступить и "Уфе"

"Спартак" после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Отставание от четвертой строчки и зоны еврокубков составляет шесть очков, от первого места - 14 очков. В 16-м туре красно-белые на выезде 29 ноября сыграют с располагающейся на 12-й строчке "Уфой". Ближайший домашний матч команда проведет 24 ноября в Москве в пятом туре группового турнира Лиги Европы против итальянского "Наполи".

"Следующая игра в чемпионате с "Уфой", по идее "Спартак" должен выиграть, но уже не понимаешь - может и ей проиграть. Причем не по игре. По делу из 10 матчей "Спартак", может быть, проиграл "Зениту" (1:7 в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) и, может быть, кому-то еще. У "Ростова" должен был выиграть, "Краснодару" не уступал, с ЦСКА то же самое было", - продолжил Мостовой.

"Какой-то злой рок преследует "Спартак". С чем это связано, нам, к сожалению, неизвестно. Причин много. Я бы не сказал, что у клуба недостаточно хороших игроков. Сегодня был нормальный состав, который не уступает "Краснодару", но команда попала в психологическую яму и не может из нее выбраться", - резюмировал Мостовой.