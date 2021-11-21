"Сочи" и "Динамо" постараются сократить отставание от "Зенита" в конце первого круга РПЛ

ТАСС, 21 ноября. Футболисты "Сочи" и московского "Динамо" в матчах с казанским "Рубином" и тульским "Арсеналом" попробуют в последнем туре первого круга Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сократить отставание от лидера - петербургского "Зенита".

"Динамо" примет "Арсенал", который ровно год назад также завершал первый круг матчем в Москве - с "Локомотивом" (0:1). Состав бело-голубых является оптимальным, однако не совсем понятно, появятся ли с первых минут защитник Гильермо Варела и полузащитник Арсен Захарян, у которых недавно были повреждения. "Динамо" по итогам тура может подняться на второе место в турнирной таблице, для этого подопечным Сандро Шварца необходимо побеждать туляков и надеяться на осечку "Сочи" в матче с "Рубином".

Южане занимают второе место в таблице РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала хороший ход, одержав четыре победы в пяти последних матчах. В воскресном матче место в воротах "Сочи" может занять пропустивший более месяца из-за травмы Сослан Джанаев. Как сообщил источник ТАСС, голкипер вернулся к тренировкам в общей группе.

"Рубин" перед паузой на игры национальных сборных потерпел разгромное поражение от "Ростова" со счетом 1:5. Матч с "Сочи" из-за дисквалификации пропустит грузинский полузащитник команды Хвича Кварацхелия, который в прошлом туре получил четвертую в сезоне желтую карточку. Кроме того, от травмы восстанавливается защитник Илья Самошников, который из-за повреждения не смог принять участие в последних матчах сборной России в групповом этапе отборочного турнира чемпионата мира.

Также в субботу московский ЦСКА примет "Химки". Перед туром на пост главного тренера подмосковной команды вернулся Игорь Черевченко, который покинул эту должность менее месяца назад, расторгнув контракт с "Химками" по обоюдному согласию сторон. Армейцы в случае победы обойдут в таблице "Локомотив" и поднимутся в зону еврокубков, а успех "Химок" позволит им покинуть зону прямого вылета из РПЛ.

Одновременно с матчем ЦСКА - "Химки" в Ростове-на-Дону начнется встреча "Ростова" и "Уфы". В составе гостей не сыграет из-за дисквалификации полузащитник Руслан Фищенко, а четвертую желтую карточку может получить лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов, в этом случае он пропустит игру следующего тура с московским "Спартаком". У "Ростова" же не сыграет из-за дисквалификации центральный защитник Баштуш.