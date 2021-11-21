Дубль Овечкина и шатаут Самсонова помогли "Вашингтону" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Уже в четверке лучших. Овечкин сравнялся с Халлом по количеству голов в НХЛ

В составе победителей отличились Конор Шири (3-я, 56-я минуты) и Александр Овечкин (14, 59). Овечкин забросил 743-ю и 744-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 272-ю в большинстве, ему не хватает двух шайб до рекорда Дэйва Андрейчука по этому показателю. Также нападающий отметился результативной передачей. Он был признан первой звездой матча.

Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов провел "на ноль" второй матч подряд. Он отразил 22 броска. Его одноклубники защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов также не набрал очков в матче.

"Вашингтон" сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 27 очков в 18 встречах. "Сан-Хосе" остался на шестом месте Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 17 очков в 17 матчах. Следующий матч "Вашингтон" проведет в гостях в ночь с 21 на 22 ноября против "Сиэтла", а "Сан-Хосе" на следующий день примет "Каролину".