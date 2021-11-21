Петр Ян считает, что у него больше опыта в боксерских поединках, чем у Макгрегора

ТАСС, 21 ноября. Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян долго занимался боксом и имеет больший опыт боксерских поединков, чем бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал Ян.

Ранее Ян и Макгрегор обменялись репликами в социальных сетях, после чего россиянин вызвал ирландца на бой.

"Конор понимает, кто сегодня выигрывает, на ком акцентировано внимание журналистов и так далее. Он знает все это дело, а еще захотел напомнить о себе. Также он понимает, что я умею боксировать. Я боксом занимался достаточно долго и понимаю, о чем говорю, - сказал Ян. - Превосхожу ли я его в чем-либо - показал бы бой. А так, конечно, у меня больше опыта в этом, чем у него. Сто процентов это так".

Также боец отметил, что его тренер по боксу ирландец Джон Хатчинсон положительно отреагировал на идею спарринга или реального боя между Яном и Макгрегором. "Он как всегда заряжен, - сообщил Ян. - Мы всегда готовы ехать, биться, воевать, драться, отстаивать свои позиции. Поэтому нас не нужно уговаривать".

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке с Алджамейном Стерлингом, он выиграл все 7 боев в UFC

Макгрегору 33 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).