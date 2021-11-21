Тарасова рассказала, что соскучилась по чистым прокатам фигуриста Алиева

6 ноября Алиев занял девятое место на этапе Гран-При в Турине. В субботу он стал пятым на этапе Гран-при в Гренобле, а Андрей Мозалев занял на этих соревнованиях итоговое седьмое место, показав второй результат в произвольной программе.

"Я считаю, что у нас есть хорошие мальчики, очень хорошие. Вон как катался вчера во Франции Мозалев, - сказала Тарасова. - Диму [Алиева] я очень люблю, мне трудно про него говорить. Я просто соскучилась по его чистому катанию, и проблемы, я думаю, здесь в голове".

Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы 2020 года, серебряным призером европейского первенства 2018 года, также в его активе золото чемпионата России.