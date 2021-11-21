Петр Ян назвал трех величайших российских бойцов в истории

Петр Ян считает, что у него больше опыта в боксерских поединках, чем у Макгрегора

"Если реально говорить о трех лучших российских бойцах, то это Федор, Хабиб, и третьим я даже не знаю кого [выбрать]. Давайте возьмем Александра Шлеменко, - сказал Ян. - Олег Николаевич Тактаров - он же, получается, дрался и жил за границей? Он же не жил постоянно в России в те годы, ездил туда-сюда".

Все перечисленные спортсмены, по мнению Яна, повысили популярность смешанных единоборств. "Я смотрю, что человек делал, что он после себя оставил. Федор дал много популяризации этому спорту, Хабиб тоже. Олег Николаевич дал много популяризации, вот Шлеменко тоже - для меня", - добавил боец.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. За исключением поражения в поединке с Алджамейном Стерлингом, он выиграл 8 боев в UFC.