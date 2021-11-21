СМИ: Криштиану Роналду хочет, чтобы "Манчестер Юнайтед" возглавил Луис Энрике

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера, который возглавлял команду с 2018 года. По информации журналиста, другими возможными кандидатами на должность главного тренера клуба являются француз Зинедин Зидан, нидерландец Эрик тен Хаг, аргентинец Маурисио Почеттино и британец Брендан Роджерс.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков в 12 матчах, отставание от лидирующего "Челси" составляет 12 очков. В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" возглавляет группу F, имея в активе 7 очков в четырех встречах, за ним идут испанский "Вильярреал" (7), итальянская "Аталанта" (5) и швейцарский "Янг Бойз" (3). Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 23 ноября в гостях против "Вильярреала".

Энрике 51 год, он возглавляет сборную Испанию с 2019 года. Под его руководством испанцы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, финалистами Лиги наций, а также отобрались на чемпионат мира 2022 года. До этого Энрике возглавлял итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону", с которой дважды становился чемпионом Испании, трижды - обладателем Кубка Испании, побеждал в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В 2015 году Международная федерация футбола признала испанца лучшим тренером года.