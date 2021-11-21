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Футбол в Англии

СМИ: Криштиану Роналду хочет, чтобы "Манчестер Юнайтед" возглавил Луис Энрике

В воскресенье Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского клуба
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") EPA-EFE/VICKIE FLORES
Описание
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед")
© EPA-EFE/VICKIE FLORES

ТАСС, 21 ноября. Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет, чтобы команду возглавил испанский специалист Луис Энрике. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sports Роб Дорсет в своем Twitter.

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В воскресенье "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера, который возглавлял команду с 2018 года. По информации журналиста, другими возможными кандидатами на должность главного тренера клуба являются француз Зинедин Зидан, нидерландец Эрик тен Хаг, аргентинец Маурисио Почеттино и британец Брендан Роджерс.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков в 12 матчах, отставание от лидирующего "Челси" составляет 12 очков. В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" возглавляет группу F, имея в активе 7 очков в четырех встречах, за ним идут испанский "Вильярреал" (7), итальянская "Аталанта" (5) и швейцарский "Янг Бойз" (3). Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 23 ноября в гостях против "Вильярреала".

Энрике 51 год, он возглавляет сборную Испанию с 2019 года. Под его руководством испанцы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, финалистами Лиги наций, а также отобрались на чемпионат мира 2022 года. До этого Энрике возглавлял итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону", с которой дважды становился чемпионом Испании, трижды - обладателем Кубка Испании, побеждал в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В 2015 году Международная федерация футбола признала испанца лучшим тренером года.

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