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Футбол в России

Черевченко: футболисты "Химок" очень плохо сыграли в атаке в матче с ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 0:0
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Игроки подмосковного футбольного клуба "Химки" показали плохую игру в атаке в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Химок" Игорь Черевченко.

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В воскресенье "Химки" на выезде сыграли вничью с ЦСКА со счетом 0:0. С 17-й минуты московский клуб играл в меньшинстве, так как прямую красную карточку получил Бруно Фукс.

"Хорошая игра. Не было ощущения, что ЦСКА играл в меньшинстве, особенно во втором тайме. У нас многое не получалось, в атаке сыграли очень плохо, позиционная атака очень сильно хромает, - сказал Черевченко. - Задача - сохранить прописку в РПЛ, это ведь тоже задача. Задачи бывают разные, верно?"

19 ноября "Химки" объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды спустя 25 дней. "В прессе уже писали, что из руководства позвонили мне, мы встречались не один раз. После разговоров решили вернуться всем тренерским штабом в клуб", - рассказал Черевченко.

"Химки" поднялись на 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков в 15 встречах. В следующем туре "Химки" 27 ноября примут "Краснодар".

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